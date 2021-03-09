В Украине анонсировали рост пенсий до 7 тысяч гривен

Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему.

Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента .

По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она.