ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине анонсировали рост пенсий до 7 тысяч гривен

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 20:58
В Украине анонсировали рост пенсий до 7 тысяч гривен Фото: Марина Лазебная (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему.

Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она.

Напомним, в марте в Украине началась индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда, половина украинцев получили минимальный размер надбавки.

Как писало РБК-Украина, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

Добавим, что правительство перенесло на конец года выплату компенсаций пенсионерам старше 75 лет. Эта категория пенсионеров должна получить по 400 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Министерство социальной политики увеличение пенсия в Украине
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти