Цены на газ достигли 20 гривен: поставщики установили тарифы на сентябрь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда превышают 20 гривен за кубометр. Самый высокий тариф установила компания "Энергия страны"- 20,96 гривен за кубометр. Годовой тариф этой компании составляет 11,22 гривен за кубометр.

"Киевгазэнерджи" продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: "Черкассы газсбыт" продает газ по 16,76 гривен, "Умань газсбыт" - по 16,78 за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и "Нафтогаз Украины".

В то же время некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового - YASNO продает газ по 8,94 гривны за кубометр на сентябрь или до конца сезона.

Некоторые компании продают газ в сентябре по более низкой цене, чем годовой тариф. "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" установила цену на уровне 9,35 гривен за кубометр газа, годовой тариф составляет 13,50 гривны за кубометр, "Житомирская областная энергоснабжающая компания" -13,40 гривен за кубометр газа, годовой тариф - 13,50 гривен за кубометр.

Между тем, базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.