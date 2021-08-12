Транспорт с начала года подорожал на 17%: в каких городах платят больше

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

Далее идут Ивано-Франковская область, где билет подорожал на 43,0% с 6,0 гривен до 8,6 гривен и Киев, где стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.