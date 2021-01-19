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Тарифы на распределение газа снизили для 14 облгазов

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 января снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

Тарифы снижены для компаний:

ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", Чао "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Решением комиссии тарифы снижены для этих компаний на 5-30% до 1,66-1,79 грн (без НДС).

Как отметили на заседании, решение принято "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что справедливая цена за распределение природного газа в Украине составляет около 1,11 гривен за кубометр. Это средняя цена на сегодня по Украине.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах ограничить тариф на распределение газа до уровня не выше 1,79 гривны за кубический метр. По его словам, соответствующую инициативу должна одобрить Верховная рада.

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