Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле

По данным издания, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).

Однако с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине действует базовая годовая цена. Ее можно изменять только в сторону понижения. Именно на эти тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.