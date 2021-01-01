Цена электроэнергии для населения выросла с 1 января: сколько будем платить

В среднем домохозяйства заплатят на 34,4% больше
Постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года
Решение правительства было принято 28 декабря 2020 года и обнародовано на Правительственном портале (№ 1325).
Постановлением устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии.
Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.
Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):
1) по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
2) по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
Постановлением правительства также продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго").
Напомним, по данным Госстата, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).
По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).
Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).
В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как раньше цены для населения были ниже, чем для промышленности.