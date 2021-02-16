В сетях АЗС назвали условия для снижения цен на бензин

После повышения цен в конце ноября, по данным консалтинговой компании "А-95", средняя стоимость литра 95-го бензина достигла 24,34 гривен. Теперь же, по данным аналитиков, бензин А-95 продается в среднем за 26,77 гривен/литр. Если говорить о дизельном топливе, то к концу ноября средняя цена по Украине была 23,63 гривен/литр. Теперь же "дизель" в среднем по рынку достигает отметки 26,16 гривен/литр.

Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Между повышением или падением цен на нефть и изменениями ценников на стелах АЗС проходит около двух недель. Но на пересмотр цен в рознице также влияют запасы нефтепродуктов на складах трейдеров, отметили в пресс-службе сети SOCAR.

Еще один важный компонент в цене бензина и ДТ - динамика валютного рынка. И хотя курс гривны к доллару с начала года укреплялся, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост цен на внешних рынках.

Вместе с тем, по словам совладельца сети АЗС KLO Вячеслава Стешенко, укрепление курса позволило замедлить подорожание бензина и ДТ в рознице. "На топливном рынке очень сложно давать прогнозы, слишком неустойчивы две основные составляющие - нефть и курс. Если гривна будет продолжать укрепляться, а нефть начнет снижение, то мы это отобразим на стелах", - пояснил Стешенко.

В ОККО и SOCAR соглашаются, что динамика курса сильно не повлияла на розничные цены на рынке. "Но благодаря даже такому росту курса гривны нам удалось удержать цены от существенного роста, как того требовали цены на нефть", - подытожил маркетинг-директор сети АЗК ОККО Васыль Дмытрив.