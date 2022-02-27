Санкции и удар по экономике: цена для России за вторжение в Украину

Падение биржевых индексов и обвал рубля

Реакция финансовых рынков в РФ на вторжение в Украину стала буквально панической. В первый день военной агрессии индекс Мосбиржи сразу потерял 45,4%, индекс РТС упал на 49,25%. Обвал котировок на ключевых биржах РФ стал максимальным за всю историю российского рынка, рекорд держался с преддефолтного 1997 года.

Курс доллара к рублю также поднялся до исторического максимума – 89,6 рублей/доллар, а евро – до 99,99 рублей. Чтобы сдержать обвал, Банк России активно продавал валюту, что стало первой интервенцией с 2014 года. Этот шаг позволил несколько откатить курс, но последующие санкции наверняка ускорят "проседание" российской валюты.

Заморозка резервов и блокировка госдолга

Санкционное давление Запада на РФ продолжает усиливаться. В Европейской комиссии заявили о готовности ЕС заморозить активы Центробанка России. По оценкам экономистов, речь идет примерно о 160 млрд евро. До 100 млрд долларов могут попасть под блокировку, если такое решение примет и Вашингтон.

Возможности Банка России поддерживать курс рубля из-за таких санкций будут существенно ограничены. Уже в ближайшие дни российская валюта может обвалиться, если население начнет активную скупку долларов и евро на фоне оттока депозитов.

Еще ранее было принято решение ограничить операции с российским госдолгом. В США, к примеру, запретили американским резидентам покупать гособлигации РФ. Москва теперь не сможет выпускать бумаги на западных площадках, будучи ограниченной местным рынком.

России отключат SWIFT

Политически также принято решение в США и странах ЕС отключить РФ от системы международных банковских платежей SWIFT. Это может оказать сильный удар по российской экономике, остановив финансовые операции бизнеса и банков. После этого банковские операции будут замкнуты на внутренней российской платежной системе.

Сам факт того, что Запад согласовал эту санкцию, говорит о беспрецедентной поддержке Украины, ведь изначально ряд стран, активно ведущих бизнес с Россией, были против отключения Москвы от SWIFT.

Силу санкций на себе продолжают чувствовать и российские олигархи. Уже в ближайшие дни будет создана многосторонняя трансатлантическая целевая группа для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Под заморозку попали не только их банковские счета на Западе, но и недвижимость, яхты и т.д.

Мир закрывает небо для авиации РФ

Российская гражданская авиация также попала под ряд санкций. Все больше и больше стран закрыли небо для авиакомпаний из РФ, также запретив своим бортам летать в российские аэропорты. И таким образом уже вскоре можно ожидать полного прекращения авиасообщения между Москвой и странами ЕС.

Транзит газа усложняют

В энергетической сфере уже можно с полной уверенностью говорить о блокировке проекта "Северный поток-2". Строительство этого газопровода в Германии ранее называли сугубо экономическим проектом, не представляющим угрозы безопасности Украины. Теперь сами немецкие власти остановили запуск "СП-2", похоже, надолго похоронив планы Кремля. Трубопровод в обход нашей страны мог стать основной альтернативой для поставок газа из РФ в Европу, в частности в Германию.