Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна

Криптовалюта биткойн в воскресенье установила новый ценовой рекорд, пробив отметку в 28 тысяч долларов. В течение дня его стоимость достигла свыше 28,2 тысяч долларов, а после начала снижаться до 26,5 тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется несколько ниже 27 тысяч долларов.

Об этом сообщил Coindesk.

На декабрь 2020 года пришлось сразу несколько ценовых пиков биткойна. Отметку в 24 тысячи долларов криптовалюта преодолела 20 декабря, а 16 декабря цена биткойна впервые в истории составила более 20 тысяч долларов.

Последний ценовой рывок в Morgan Stanley связали с крупными вливаниями Федеральной резервной системы и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

"Ситуация на глобальных финансовых такова, что сильный рост цены показывают именно те активы, по которым сложнее всего определить справедливую стоимость", - говорит глава аналитического департамента Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Он приводит такой пример: биткойн за год подорожал примерно в три раза, а вот акции компании Tesla взлетели в семь раз. "И тот и другой актив не имеют достаточных аргументированных причин торговаться по текущим уровням, но финансовые рынки бывают иррациональными", - отмечает Чурин.

Несколько иное объяснение дороговизне биткойна приводит управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян. Он считает, что дело в природном расширении базы пользователей криптовалютами.

"По сути, этот тренд заметен на длинном графике. Даже с учетом колебаний цена биткойна продолжает пока расти. Число пользователей увеличивается еще и из-за ужесточения процедур банковских переводов", - говорит он. У тому же многих привлекает легкость транзакций криптовалюты.

Что же касается всплеска цены, который случился еще 20 декабря, то эксперт указывает на влияние проекта Thether, в котором недавно было выпущено большое количество монет.

"Предыдущий скачок курса также сопровождался подобной активностью. Это означает, что в криптоэкономику зашло большое количество денег. Однако и волатильность на данном этапе сильно возрастает. Поэтому лично я верю в ценность биткойна в долгом периоде, но воздерживаюсь от спекулятивных сиюминутных порывов", - говорит Афян.

В Украине сейчас продолжают создавать юридическое поле для блокчейн-бизнеса. В министерстве цифровой информации не могут комментировать ценовые скачки биткойна, поскольку не влияют на этот процесс. Однако, по словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-сферы Александра Борнякова, Украина стала на шаг ближе к легализации криптовалют. Законопроект №3637 "Про виртуальные активы" недавно прошел первое чтение в Верховной раде.

"Деловая криптоиндустрия на государственном уровне позволит вывести операции с виртуальными активами на открытый рынок, стимулировать предпринимательскую деятельность в Украине и увеличить инвестиции ведущих международных компаний, которые специализируются на криптоактивах", - говорит Борняков.

Это, по его мнению, не только усилит позиции украинской криптоиндустрии на международном уровне, но и позволит наполнить налоговыми поступлениями госбюджет. "В 2021 году мы ожидаем принятия законопроекта и запуск рынка в целом", - резюмировал Борняков.

Напомним, за прошедшие сутки биткойн трижды обновлял исторический рекорд. При этом рост криптовалюты превысил 11%.

Отметим, в Украине планируют в 2021 году легализовать работу крипто-компаний. Для этого необходимо, чтобы парламент принял соответствующий закон.