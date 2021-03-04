Рада не смогла определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Подчеркнем, что нардепы провалили также и два альтернативных к этому законопроекта - №№4351 - 4351-2.

В документе предусматривалось, что к формированию состава комиссии будет привлечен исключительно финкомитет, который будет определять пять членов конкурсной комиссии. Созданная комитетом комиссия на конкурсной основе будет выбирать претендентов в состав уполномоченного органа.

В действующем же законе по-разному определяется, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии. В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора госслужащих.