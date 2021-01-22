Промпроизводство в Украине за 2020 год упало на 5,2%

Объемы промышленного производства в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 4,8%. Это был первый месяц роста после падения, начиная с осени 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за весь 2020 года по сравнению с 2019 годом промпроизводство сократилось на 5,2%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,9%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 2,3%.

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В январе 2020 года объемы промышленного производства сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - на 5,6%, в июле - 4,2%, в августе - 5,3%, в сентябре - 4,4% в октябре - 5,0%, в ноябре - на 0,3%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.