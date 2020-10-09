ПриватБанк остановит работу всех сервисов на одну ночь

В ночь на 11 октября не будут работать Приват24, банкоматы и POS-терминалы ПриватБанка

ПриватБанк в ночь на воскресенье, 11 октября, проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра. Работы будут проходить с 00-30 до 07-30 часов утра.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В этот период временно будут недоступны транзакции по картам, работа Приват24 для физлиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

По данным пресс-службы банка, каждый год нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, возрастает на 20%.

Работы проводятся, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру, отметили в ПриватБанке.

Напомним, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней в неделю.

Отметим, в конце июня государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.