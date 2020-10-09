С началом осени в Украину вернулась инфляция

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

Продукты питания в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты - на 8,9% и овощи - на 7,0%. В то же время, яйца подорожали на 7,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, на одежду и обувь - выросли на 7,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6% (в том числе газ подорожал на 18,4%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение - подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,5% (в т.ч. цены на топливо выросли на 0,6%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру снизились на 0,6%, образование подорожало на 11,0%, рестораны и гостиницы подешевели на 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Напомним, по данным Всемирного банка за 2017 год, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.