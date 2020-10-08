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В Минрегионе уверяют, что коммунальные тарифы расти пока не будут

Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы. Но есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

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Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.

До этого Кабинет министров Украины поручил не допустить срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (Львовская область) из-за проблемных теплоэлектроцентралей.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году.

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