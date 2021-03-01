Минфин отреагировал на подтверждение Fitch кредитного рейтинга Украины

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на подтверждение агентством Fitch кредитного рейтинга Украины на уровне "B". По его словам, это показывает макроэкономическую стабильность в стране.

Об этом сообщило Министерство финансов на странице в Facebook .

По словам Марченко, финансовый кризис из-за коронавируса "стал настоящим испытанием для экономик всех стран мира", в частности, кредитный рейтинг около 20 стран, был снижен.

"Подтверждение рейтинга Украины со стабильным прогнозом показывает ту макроэкономическую стабильность, которую нам удалось удержать в течение кризиса. Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать над усилением устойчивости государственных финансов Украины и, как следствие, уменьшением кредитных рисков государства", - сказал он.