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Минфин отреагировал на подтверждение Fitch кредитного рейтинга Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на подтверждение агентством Fitch кредитного рейтинга Украины на уровне "B". По его словам, это показывает макроэкономическую стабильность в стране.

Об этом сообщило Министерство финансов на странице в Facebook.

По словам Марченко, финансовый кризис из-за коронавируса "стал настоящим испытанием для экономик всех стран мира", в частности, кредитный рейтинг около 20 стран, был снижен.

"Подтверждение рейтинга Украины со стабильным прогнозом показывает ту макроэкономическую стабильность, которую нам удалось удержать в течение кризиса. Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать над усилением устойчивости государственных финансов Украины и, как следствие, уменьшением кредитных рисков государства", - сказал он.

Напомним, в субботу, 27 февраля, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". В Fitch заявили, что украинские рейтинги показывают надежную основу макроэкономической политики.

Добавим, в сентябре прошлого года агентство Fitch также подтверждало долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B".

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Новости Украины FitchМинистерство финансов Украиныкредит
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