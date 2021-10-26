Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,4100 - 26,4300 грн/доллар, евро 30,6303- 30,6535 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.