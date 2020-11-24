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Марченко сообщил о завершающем этапе переговоров с МВФ о бюджете-2021

Автор: Александр Белоус

Министр финансов заявил о значительном прогрессе

Министерство финансов Украины завершает переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров государственного бюджета на 2021 год. Документ будет подан в парламент в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования совместного с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную раду Украины". - сказал он.

Марченко также отметил высокую интенсивность переговоров и "большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ".

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию о наработанных позициях", - добавил он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда. Однако Киев может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год"

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