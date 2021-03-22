Лучше прогноза: Госстат оценил падение экономики Украины за 2020 год

Таким образом, реальный ВВП Украины упал после четырех лет роста. В последний раз падение наблюдалось в 2015 году - на 9,8%.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в 2020 году составил 4194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 100469 грн.

Госстат также приводит квартальные данные по ВВП за 2020 год. Падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%/