Курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 26,2918 гривен за 1 доллар (+0,0902 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 26,2016 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,66 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.