Курс доллара может упасть до 27,5 гривен: аналитик назвал условие

На этой неделе курс гривны может постепенно приблизиться к уровню 28 гривен/доллар. Нерезиденты могут увеличить предложение валюты на рынке и подтолкнуть гривну к началу сезонной волны укреплению ее курса к иностранным валютам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Как отметил аналитик, гривна может продолжить укрепление под влиянием высоких цен на товары украинского экспорта, сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ и начала подготовки аграриев к весенне-полевым работам.

"До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар", - добавил он.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе укрепление гривны было незначительным - только до 28,13 гривен/доллар (на 0,11%), а с начала года - на 1,14%, поскольку весь январь курс на межбанковском рынке преимущественно колебался в пределах коридора 28-28,5 гривен/доллар.

"Это было достаточно нехарактерным для первого месяца года, которому свойственно преобладание девальвационного давления, и значительную роль в стабилизации курса сыграли нерезиденты, продавая валюту для покупки ОВГЗ. Этим они фактически компенсировали избыточный спрос на валюту, который повлекли за собой большие бюджетные расходы, проведенные в конце 2020 года", - считает аналитик.

Как отметил Котович, "в февраль гривна входит с курсом к доллару США на уровне 28,13 гривен/доллар и с высокой вероятностью сохранения активности нерезидентов на рынке ОВГЗ может начать обычное сезонное укрепление, которое поддержат экспортеры, особенно аграрии, которые постепенно будут продавать валюту для финансирования весенне-полевых работ".

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.