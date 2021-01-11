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Курс доллара падает третий день подряд

Новина українською → Киев, Понедельник 11 января 2021 16:16
Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на таком уровне: 28,2038 гривен за 1 доллар (-0,0809 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 28,2847 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в начале года.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,27 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 36 копеек до 34,44 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

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