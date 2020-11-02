Курс доллара снова обновил максимум за два года

На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 3 октября

Отметим, с начала этой недели доллар торгуется на максимальных за последние два года отметках. В частности, официальный курс в последний раз пробивал отметку 28,49 гривен за доллар 5 сентября 2018 года.

Ближайшая рекордная отметка - 28,87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара в продаже был на отметке 28,53 гривен, курс евро в продаже - 33,19 гривен. При этом в течение дня на торгах рос курс американской валюты. Менее чем за час до их закрытия доллар продается за 28,62 гривны.

С учетом торгов Национальный банк установил на 2 ноября справочный курс на уровне 28,55 грн/доллар.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке население больше продает валюты, чем покупает.

По его словам, доллар на межбанке до конца нынешней недели может торговаться возле отметки 28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,5/28,7 грн.