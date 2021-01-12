В Киеве подняли тарифы на отопление и горячую воду: сколько нужно платить

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Распоряжение обнародовано на сайте КГГА.

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии 23 ТЭЦ.