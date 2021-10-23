В Киеве начали подключать тепло для населения. Процесс затянется на 7 дней

В пресс-службе напомнили, что городские власти приняли решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

Как отметили в "Киевтеплоэнерго", в Киеве функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и свыше 2,7 тысяч километров тепловых сетей. Согласно технологическим нормам, развертывание такой системы занимает около семи дней.

Напомним, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" в этом отопительном сезоне повышаться не будут, несмотря на увеличение тарифа на производство тепла. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривен. Таким образом, средства на компенсацию тарифов возьмут из бюджета города.