UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин взялся за создание фондового рынка: на следующей неделе подпишут меморандум

Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине. Уже на следующей неделе ожидается подписание меморандума о его создании.

Об этом он сообщил в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.

"Относительно развития фондового рынка. Мы подготовили и уже, надеюсь, на следующей неделе подпишем соответствующий меморандум о создании такого рынка. Есть соответствующий таймлайн, как он будет создаваться. Это непростой процесс, но его нужно начинать, чтобы рано или поздно он закончился", - заявил глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал создание Фондового рынка капиталов в Украине. Премьер-министр подчеркивал, что без него государство не сможет стать успешным.

Шмыгаль заявлял, что введение этого рынка является одним из приоритетов Кабмина.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.

Так, ранее Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныфондовый рынокДенис Шмыгаль