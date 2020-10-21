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Кабмин создал рабочую группу для выполнения требований МВФ

Автор: Александр Белоус

Группа будет следить за выполнением требований МВФ

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

В состав группы со стороны Минфина также войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя главы группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы

Как отметили в Минфине, Украина рассчитывает получить 700 млн долларов в рамках действующей программы "Стэнд-бай" до конца года.

Напомним, Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

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