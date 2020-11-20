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Кабмин сменил главу Министерства энергетики

Автор: Александр Белоус

Буславец лишилась поста главы министерства

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.

Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его информации, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:

  • о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);
  • о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).

Напомним, 16 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

Отметим, 30 марта вопрос о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.

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