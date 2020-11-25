Кабмин продлил на год пошлины на российские товары

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Максимальные ставки пошлины будут действовать еще один год.

Постановление принято во время заседания правительства 25 ноября.

Документом продлевается до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по отношению к импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции 3 Украины. Также с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря 2019 года продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время кризиса. По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10 854,7 млн долларов). Россия находится на втором месте (7 409,8 млн долларов и 8,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.