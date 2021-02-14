Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще снижался, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно вырос на 0,1-0,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,89 до 27,84 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,73/27,94 до 27,76/27,97 (+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.