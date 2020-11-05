Госбюджет на 2021 год: какой уровень доходов и расходов заложили в проекте

Верховная рада сегодня рассматривает законопроект №4000 в первом чтении. Нардепы намерены одобрить государственный бюджет на следующий год за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

"Увеличить доходы общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления №4000-П, который был наработан бюджетным комитетом Рады.

В комитете ранее проинформировали, что доходы госбюджета предлагается увеличить на 20,2 млрд гривен. При этом в Счетной палате отметили, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд гривен.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивали, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.

Как писало РБК-Украина, эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В частности, завышенный план по доходам.

Исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук заявил, что доходы рассчитаны на крайне оптимистичных для бюджета показателях, в частности по инфляции - 7,3%. Он сказал, что экономика в мире "лишь немного пришла в себя", а когда закончится коронавирусная история пока неизвестно.