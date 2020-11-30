Экономист назвал три сценария выхода из бюджетного кризиса

У правительства Украины в конце 2020 года возникли проблемы с финансированием дефицита бюджета. Без помощи Международного валютного фонда есть несколько способов выхода из тупика.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса".

Как отметил член Совета НБУ, экономист Виталий Шапран, у Минфина есть три варианта развития событий: "Сократить или перенести на 2021 год все те расходы, которые могут быть сокращены или перенесены, профинансировать дефицит за счет заимствований, либо применить смешанную стратегию - секвестр в сопровождении займов".

По его словам, последний вариант - наиболее "вероятен и разумен".

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.

Отметим, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.