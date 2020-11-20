Доллар может упасть на 20% с восстановлением мировой экономики, - FT

Американский доллар может упасть на 20% уже в следующем году. Аналитики считают, что резкое падение будет спровоцировано появлением вакцины от COVID-19 и последующим восстановлением мировой экономики.

Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что аналитики с Уолл-стрит допускают падение курса доллара в 2021 году после появления вакцины, поскольку в мировую экономику вернется уверенность. Они отмечают, что доллар пользуется спросом во время стресса, что отражает его традиционное значение для инвесторов и вкладчиков.

"Мы полагаем, что появление вакцины спровоцирует медвежий рынок, позволяя доллару следовать по пути, аналогичному тому, которым он шел с начала до середины 2000-х годов. Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да", - отметил стратег банка Citi Кэлвин Цзе.

В то же время согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, индекс доллара к концу 2021 года упадет на 3%. По среднему прогнозу, за этот период евро вырастет до 1,21 доллара против 1,18 доллара в настоящее время.

Падение курса доллара на 20% будет самым большим с начала 2001 года. Но тогда падение на 33% заняло несколько лет, продолжаясь до финансового кризиса 2008 года. При этом падение индекса доллара в этом году незначительно по сравнению с его ростом ранее: он вырос почти на 13% в 2014 году и на 9% в 2015 году.

Как полагает представитель Goldman Sachs Зак Пандл, доллар ослабнет, даже если экономика США начнет набирать обороты.

"Даже если экономика США будет работать достаточно хорошо, мы думаем, что доллар может существенно ослабнуть, поскольку инвесторы будут искать более высокую прибыль за пределами США и выходить из безопасных убежищ, в которых они находились на протяжении всего периода COVID", - добавил он.

Стратег по перекрестным активам в Morgan Stanley Эндрю Шитс прогнозирует 4-процентное падение индекса доллара и ожидает, что курсы валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии начнут расти, когда вакцина станет широкодоступной.

"Мы находимся в идеальных условиях для роста рискованных активов, ослабления доллара и более сильных валют, чувствительных к росту, до конца года", - соглашается Джордж Саравелос, глава отдела валютных исследований Deutsche Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии.

Также сообщалось, что Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики.