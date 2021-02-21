Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на конец февраля

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне . Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,84 до 27,85 грн (+0,03%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

"Разнонаправленное и столь незначительное изменение курса доллара за неделю на разных сегментах рынка, а также сокращение спреда на наличном рынке является признаком временной стабилизации курса вблизи текущих значений", - подчеркнул аналитик.