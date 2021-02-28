Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне . Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,85 до 27,93 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,85/27,87 до 27,95/27,97 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,78/27,98 до 27,82/28,01 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.