Аналитики прогнозируют снижение курса доллара на следующей неделе

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,33 до 28,28 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,36/28,38 до 28,21/28,23 (-0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,44 до 28,13/28,33 (-0,5%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5-9 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 8,7 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей в шесть раз (с 51,10 млн долларов).

Как сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, на межбанковском валютном рынке Украины продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением валюты. Однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - с 207 до 114 млн долларов.