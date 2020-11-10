Аналитик назвал условие сильного колебания доллара после выборов в США

Если демократическая партия США возьмет большинство в Сенате, это станет большим сюрпризом для рынков и приведет к значительным колебаниям котировок ценных бумаг и доллара. Демократы еще сохраняют небольшие шансы переломить ситуацию в Сенате, выборы в который завершаются в январе следующего года.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

Говоря о возможных изменениях экономической политики властей после выборов в США, эксперт отметил, что выросшая вероятность сохранения республиканцами большинства в Сенате дает очень ограниченные возможности демократов по реализации своей программы.

"Это принесло инвесторам скорее облегчение, ведь одной из ключевых составляющих этой программы было повышение налогов для американского бизнеса, что негативно бы сказалось на прибылях компаний и на их акциях", - отметил Мартыненко.

С другой стороны, как уточнил аналитик, не оправдались надежды инвесторов, ожидавших более благоприятных условий для компаний "зеленой" энергетики, которой демпартия уделяет большое значение.

"В рядах республиканской партии находятся многие влиятельные представители нефтедобывающей индустрии, поэтому они не допустят реализации большей части "зеленой" программы демократов", - уверен эксперт ICU.

Судя по всему, как уточнил Александр Мартыненко, инвесторы не считают, что затяжной подсчет голосов на президентских выборах и вероятные судебные тяжбы могут коренным образом изменить результаты выборов. Это, по его мнению, и послужило резкому улучшению настроений на финансовых рынках. Тогда как накануне выборов риск оспаривания результатов двумя сторонами расценивался как высокий.

"Завершение избирательной кампании для многих инвесторов послужило сигналом, что можно снова наращивать позиции в рисковых активах. Заявление же Pfizer Inc и BioNTech об эффективности новой вакцины еще более укрепило оптимизм на рынках", - полагает эксперт.

По его мнению, в ближайшее время распространение пандемии, ее влияние на глобальную экономику, а также события вокруг вакцины выйдут на первый план.

"До массовой вакцинации еще могут пройти месяцы, в то время как ущерб от эскалации пандемии и ужесточения карантинных мер будет нарастать. Все это может привести к повышенной волатильности на финансовых рынках", - допускает Александр Мартыненко.

Напомним, 7 ноября республиканец Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов, что привело к росту на мировых рынках.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. На Уолл-стрит 9 ноября индекс Dow Jones вырос на 2,95%, S&P 500 - на 1,17%, а индекс Nasdaq упал на 1,53%.