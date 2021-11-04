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Не все выздоровевшие от COVID-19 смогут получить сертификат: кого это касается

Автор: Дмитрий Левицкий

Уже на следующей неделе в Украине заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Однако его смогут получить лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сертификат о выздоровлении смогут получить те граждане, у которых врач установил диагноз COVID-19 после запуска этого документа. Те кто болел в 2020 или ранее в 2021 году, получить сертификат не смогут.

Кроме того, для получения цифрового сертификата о выздоровлении врач обязательно должен внести информацию о диагнозе в электронную систему здравоохранения.

"То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - загрузить сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством", - заявил в Минздраве.

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