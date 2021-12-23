Почти вся Украина перешла в "желтую" зону. Только две области остались "красными"

Государственная комиссия исключила Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.

Теперь "желтая" зона распространяется почти на все области. Только Волынская и Запорожская области остаются "красными".

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Черкасская.

Ограничения "желтой" зоны

В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.