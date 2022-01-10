На что украинцы тратят "ковидную тысячу": рейтинг

Уже более 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение "ковидной тысячи". Больше всего тратят средства на книги.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
По видам расходов самыми популярными стали:
Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).