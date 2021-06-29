В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов: как записаться

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о начале бета-тестирования сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине. Сертификаты будут доступны в мобильном приложении "Дия" с 1 июля 2021 года.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - заявил он.

Зарегистрироваться на бета-тест COVID-сертификата можно уже сейчас на сайте - team.diia.gov.ua.

"Что такое ковидний сертификат? Это документ в "Дия", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в "Дия", - его действительность можно будет проверить через QR-код", - пояснил Федоров.