Когда в Украине закончится масочный режим: позиция Минздрава

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - отметил Ляшко.

Он пояснил, что пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.