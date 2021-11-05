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Украина закупит новое лекарство от коронавируса, - Минздрав

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 22:33
Украина закупит новое лекарство от коронавируса, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В ближайшее время Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирусную болезнь. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре - декабре.

"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.

Напомним, в конце октября Минздрав распределил по регионам препарат "Биовен" для лечения коронавирусной болезни.

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