Украина закупит новое лекарство от коронавируса, - Минздрав
В ближайшее время Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирусную болезнь. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре - декабре.
"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.
По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.
Напомним, в конце октября Минздрав распределил по регионам препарат "Биовен" для лечения коронавирусной болезни.