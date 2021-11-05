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Україна закупить нові ліки від коронавірусу, - МОЗ

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 22:33
Україна закупить нові ліки від коронавірусу, - МОЗ Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.

"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня МОЗ розподілило по регіонах препарат "Біовен" для лікування коронавірусної хвороби.

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