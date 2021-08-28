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Украина пока не планирует массовую вакцинацию детей: Ляшко объяснил почему

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Суббота 28 августа 2021 17:09
Украина пока не планирует массовую вакцинацию детей: Ляшко объяснил почему Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Минздраве пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, доля детей среди заболевших несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая "Дельта" в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения. Дальше, если динамика будет расти, мы будем вновь пересматривать все данные и делать приоритет на категории 12+", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, в каких случаях разрешена COVID-вакцинация детей от 12 лет.

Напомним, что в Украине есть угроза вспышки коронавируса среди детей.

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