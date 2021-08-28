ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна поки не планує масову вакцинацію дітей: Ляшко пояснив чому

Новость на русском →
Субота 28 серпня 2021 17:09
Україна поки не планує масову вакцинацію дітей: Ляшко пояснив чому Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років.

Нагадаємо, що в Україні існує загроза спалаху коронавируса серед дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус