Україна поки не планує масову вакцинацію дітей: Ляшко пояснив чому
У МОЗ поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19. Зараз в пріоритеті вакцинація дорослого населення.
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.
"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років.
Нагадаємо, що в Україні існує загроза спалаху коронавируса серед дітей.