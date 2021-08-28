Україна поки не планує масову вакцинацію дітей: Ляшко пояснив чому

За його словами, частка дітей серед захворілих несуттєва.

"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку "Дельта" в Україні і після. Ми бачимо, що частка дітей серед захворілих несуттєва. Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані і робити пріоритет на категорії 12+", - сказав міністр.