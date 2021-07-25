Ученые обнаружили влияние COVID на когнитивные способности: что это значит

Ученые подтвердили эту информацию после изучения данных переболевших коронавирусом. Все они проходили тесты на интеллект, а также опросы о COVID-19.

В рамках исследования ученые сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев. Это помогло оценить влияние болезни на когнитивные способности.

"У людей, выздоровевших от COVID-19, включая тех, кто больше не сообщал о симптомах, наблюдались значительные когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой при контроле возраста, пола, уровня образования, дохода, расово-этнической группы, предшествующих медицинских расстройств, усталости, депрессии и тревоги", - говорится в сообщении.

Эксперты раскрыли, что COVID-19 действительно ухудшает интеллект, причем чем тяжелее болеют люди, тем сильнее негативный эффект. У тех, кто был подключен к аппаратам ИВЛ, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ.

При этом даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: ущерб для мозга от него сравним с ущербом от COVID в средней форме.

По данным ученых, больше всего от коронавируса страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания.

При этом после выздоровления пациента его когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня.

В общей сложности в экспериментах приняли участие более 80 тысяч человек, 12 тысяч из которых переболели коронавирусом.