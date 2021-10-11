Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения

Кабинет министров ужесточил ограничения карантина в Украине. Правительство ввело новые правила проезда в общественном транспорте между областями, которые вступят в силу уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.
В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:
Новые правила касаются только межобластных перевозок.