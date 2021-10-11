UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Транспорт по COVID-сертификатам: когда начнут действовать новые ограничения

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров ужесточил ограничения карантина в Украине. Правительство ввело новые правила проезда в общественном транспорте между областями, которые вступят в силу уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Когда начнут действовать новые правила

Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.

В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:

  • сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Новые правила касаются только межобластных перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКабинет Министров УкраиныКарантин