Есть шансы не провести Новый год в "красной" зоне, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ" .

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - заявил Кузин.

Сегодня в "красной" зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В "красной" зоне запрещается работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, общепита, спортзалов и фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение мероприятий. Нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Избежать ограничений можно только при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников заведений (организаторов мероприятий).