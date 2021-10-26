Регионы локдауна. Куда пускают без COVID-документов в "красной" зоне
В ближайшее время в "красной" зоне карантина могут в целом оказаться 13 областей Украины. Жителям этих регионов для того, чтобы попасть в ресторан или кинотеатр, нужно доказывать свою COVID-безопасность.
РБК-Украина рассказывает, в какие заведения в "красной" зоне можно попасть без COVID-документов.
Куда можно пойти без сертификата и теста
Сейчас в "красной" зоне карантина нет ограничений по посещению:
- банков;
- АЗС;
- ветеринарных клиник;
- аптек;
- продуктовых магазинов.
Без COVID-сертификата или отрицательного теста жители "красного" региона также могут посещать почтовые отделения и историко-культурные заповедники.
Можно ли в транспорт без COVID-документов
Сейчас подтверждение COVID-безопасности обязательно только для пассажирского транспорта межобластного сообщения. Общественным транспортом в городах и внутри области можно пользоваться без ограничений.
Однако местные власти могут самостоятельно устанавливать дополнительные правила на транспорт. Например, в Запорожской области COVID-документы понадобятся даже для поездок внутри области.