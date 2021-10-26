Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні
Найближчим часом у "червоній" зоні карантину можуть загалом опинитися 13 областей України. Мешканцям цих регіонів для того, щоб потрапити до ресторану чи кінотеатру, потрібно доводити свою COVID-безпечність.
РБК-Україна розповідає, до яких закладів у "червоній" зоні можна потрапити без COVID-документів.
Куди можна піти без сертифікату та тесту
Наразі в "червоній" зоні карантину не має обмежень щодо відвідування:
- банків;
- АЗС;
- ветеринарних клінік;
- аптек;
- продуктових магазинів.
Без COVID-сертифікату чи негативного тесту мешканці "червоного" регіону також можуть відвідувати поштові відділення та історико-культурні заповідники.
Чи можна в транспорт без COVID-документів
Наразі підтвердження COVID-безпечності обов'язкове лише для пасажирського транспорту міжобласного сполучення. Громадським транспортом у містах та всередині області можна користуватися без обмежень.
Однак місцева влада може самостійно встановлювати додаткові правила на транспорт. Наприклад, у Запорізькій області COVID-документи знадобляться навіть для поїздок всередині області.